Українці можуть підняти свої пенсії на 50%: за яких умов

Потрібно відстрочити вихід на відпочинок

Пенсіонери в Україні, які досягли віку від 70 до 80 років мають право на доплати. А в інших літніх людей є інша можливість — вони можуть збільшити свої виплати на 50%.

Як мовиться в законі "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування", українці можуть збільшити розмір своєї майбутньої пенсії за віком у разі відстрочки часу її призначення

Так українці, які мають право на призначення пенсії за віком, проте після досягнення пенсійного віку вирішили працювати й почати одержувати виплати в пізнішому віці, можуть отримати пенсію за віком у підвищеному розмірі.

Розмір пенсії за віком збільшуватиметься:

на 0,5% — за кожен повний місяць страхового стажу (в разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців);

на 0,75% — за кожен повний місяць страхового стажу (в разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців).

Водночас розмір пенсії не збільшуватиметься за неповний місяць страхового стажу. Зокрема, надбавку до пенсії в розмірі 50% можна отримати, якщо відстрочити вихід на пенсію на 5 років і 7 місяців.

До речі, підвищений розмір пенсії можуть отримати жінки, які народилися до 31 грудня 1961 року. Після виходу на пенсію їм встановлюється підвищена пенсія в розмірі 2,5% за кожні шість місяців відстрочки від виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення 60-річного віку. Проте це відбудеться лише за умови, якщо до цього вони не отримували будь-яку іншу пенсію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як неповний місяць праці може бути зарахований до трудового стажу як повноцінний.