Треба звернутись до ПФУ: за яких умов особу можуть лишити пенсії

Це можна зробити в електронному вигляді

Пенсійний фонд попереджав українців про те, як літня людина може втратити свої виплати. Наприклад несвоєчасне повідомлення пенсіонером про працевлаштування або про зайняття підприємницькою діяльністю. До того ж тепер літня людина повинна оновити свої дані у разі отримання нового паспорта.

Як повідомляють у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Вінницькій області, ця процедура робиться для того, щоб було правильне формування виплатних документів та виплата пенсійних коштів.

"Громадяни, які з моменту призначення пенсії з будь-яких причин змінили паспорт (втрата, обмін паспорта тощо), зобов’язані невідкладно повідомити про це Пенсійний фонд України", — мовиться на сторінці.

Повідомити про зміну паспортних даних можна

особисто в будь-якому сервісному центрі ПФУ;

онлайн на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду за посиланням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що є чотири категорії українців, які можуть вийти на пенсію достроково в 50 або 55 років. Особі, яка належить хоча б до однієї групи, треба звернутись через електронний портал ПФУ.