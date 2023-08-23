Надо обратиться в ПФУ: при каких условиях лицо могут лишить пенсии

Это можно сделать в электронном виде

Пенсионный фонд предупреждал украинцев о том, как пожилой человек может потерять свои выплаты. Например, несвоевременное уведомление пенсионером о трудоустройстве или о занятии предпринимательской деятельностью. К тому же, теперь пожилой человек должен обновить свои данные в случае получения нового паспорта.

Как сообщают в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Винницкой области, эта процедура производится для того, чтобы было правильное формирование выплатных документов и выплата пенсионных средств.

"Граждане, которые с момента назначения пенсии по любым причинам изменили паспорт (утрата, обмен паспорта и т.п.), обязаны безотлагательно сообщить об этом Пенсионному фонду Украины", — говорится на странице.

Сообщить об изменении паспортных данных можно

лично в любом сервисном центре ПФУ;

онлайн на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда по ссылке

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что есть четыре категории украинцев, которые могут выйти на пенсию досрочно в 50 или 55 лет. Лицу, принадлежащему хотя бы одной группе, нужно обратиться через электронный портал ПФУ.