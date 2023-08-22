Все зависит от особенностей работы: кто из украинцев может выйти на пенсию досрочно

Лицу нужно обратиться в любое отделение или через электронный портал Пенсионного фонда

Пенсионеры в Украине могут выйти на отдых в 60 при условии, что у них трудовой стаж в размере 30 лет. Есть также возможность "докупить" недостающие годы. Однако украинцы могут выйти на пенсию досрочно.

Как сообщают эксперты "Права на защиту", некоторые категории лиц выйдут на пенсию раньше, учитывая особенности своей работы и условия, в которых они работают.

Кто может претендовать на досрочную пенсию

Рабочие, которые работали в условиях полного дня на подземных работах или в особо вредных и сложных условиях. Эти граждане могут выйти на пенсию в 50 лет, но нужно иметь не менее 25 лет стажа работы.

Рабочие, которые работают во вредных и сложных условиях, но не на подземной работе. Они могут подать заявку на выход на пенсию в 55 лет, однако необходимо иметь не менее 30 лет стажа работы.

Сотрудники сельского хозяйства. Трактористы-машинисты, работающие на полях, могут выйти на пенсию в возрасте 55 лет. Но они должны иметь общий стаж работы не менее 30 лет, из которых они должны работать непосредственно на тракторе не менее 20 лет.

Водители городского пассажирского транспорта и тяжелых автомобилей, работающих также в тяжелых и вредных условиях. Согласно условиям, эта категория может пойти на заслуженный отдых в возрасте 55 лет. Однако для досрочной пенсии они должны иметь минимум 30-летний стаж, из которых по крайней мере 12 лет и 6 месяцев в указанной позиции.

"Для назначения досрочной пенсии, вам нужно обратиться в любое отделение Пенсионного фонда, независимо от места регистрации или фактического проживания. Вы также можете сделать это в Интернете через электронный портал Пенсионного фонда Украины", — говорится на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с июля пожилым людям государство будет насчитывать ежемесячно 4200, но при некоторых обстоятельствах.