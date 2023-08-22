Все залежить від особливостей роботи: хто з українців може вийти на пенсію достроково

Особі треба звернутись до будь-якого відділення, або через електронний портал Пенсійного фонду

Пенсіонери в Україні можуть вийти на відпочинок в 60 за умови, якщо вони мають трудовий стаж в розмірі 30 років. Є також можливість "докупити" роки, яких не вистачає. Однак українці можуть вийти на пенсію достроково.

Як повідомляють експерти з "Права на захист", деякі категорії осіб вийдуть на пенсію раніше, враховуючи особливості своєї роботи та умови, в яких вони працюють.

Хто може претендувати на дострокову пенсію

Робітники, які працювали в умовах повного дня на підземних роботах або в особливо шкідливих та складних умовах. Ці громадяни можуть вийти на пенсію у 50 років, але треба мати принаймні 25 років стажу роботи.

Робітники, які працюють в шкідливих і складних умовах, але не на підземній роботі. Вони можуть подати заявку на вихід на пенсію у 55 років, проте треба мати щонайменше 30 років стажу роботи.

Працівники сільського господарства. Трактористи-машиністи, що працюють на полях, можуть вийти на пенсію у віці 55 років. Але вони повинні мати загальний стаж роботи щонайменше 30 років, з яких вони повинні працювати безпосередньо на тракторі щонайменше 20 років.

Водії міського пасажирського транспорту та важких автомобілів, які також працюють у важких та шкідливих умовах. Згідно з умовами, ця категорія осіб може піти на заслужений відпочинок у віці 55 років. Проте для дострокової пенсії вони повинні мати щонайменше 30-річний стаж, з яких принаймні 12 років та 6 місяців у зазначеній позиції.

"Для призначення дострокової пенсії, вам потрібно звернутися до будь-якого відділення Пенсійного фонду, незалежно від місця реєстрації чи фактичного проживання. Ви також можете зробити це в Інтернеті через електронний портал Пенсійного фонду України", — мовиться на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з липня літнім людям держава нараховуватиме щомісяця 4200, але за деяких обставин.