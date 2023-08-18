Некоторые украинцы могут получить надбавку к пенсии: какие условия начисления
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Деньги будут поступать до одного момента
Старики в Украине получают доплаты к пенсиям. В частности, на деньги имеют право пенсионеры, которые достигли 70-80 лет, а еще те, кто не работает и содержит несовершеннолетних детей.
Как сообщают в Пенсионном Фонде Украины, сумма доплаты таким пенсионерам равняется 150 гривнам.
Условия назначения надбавки и необходимые документы
Как указывается на сайте Пенсионного фонда Украины, государство выплачивает надбавку к пенсии в 150 гривен на каждого ребенка, которому не исполнилось 18 лет.
Для получения такой выплаты следует обратиться с заявлением в отделение Пенсионного фонда по месту получения пенсии.
Прибавка будет назначена на основе:
- паспорта;
- идентификационного кода;
- трудовой книжки пенсионера;
- свидетельства о рождении детей;
- справки уполномоченных органов по месту жительства о содержании или совместном проживании с пенсионером.
Такие выплаты будут производиться до достижения ребенком 18 лет.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, выгодно ли пенсионеру покупать недоработанные годы стажа.