Некоторые украинцы могут получить надбавку к пенсии: какие условия начисления

Деньги будут поступать до одного момента

Старики в Украине получают доплаты к пенсиям. В частности, на деньги имеют право пенсионеры, которые достигли 70-80 лет, а еще те, кто не работает и содержит несовершеннолетних детей.

Как сообщают в Пенсионном Фонде Украины, сумма доплаты таким пенсионерам равняется 150 гривнам.

Условия назначения надбавки и необходимые документы

Как указывается на сайте Пенсионного фонда Украины, государство выплачивает надбавку к пенсии в 150 гривен на каждого ребенка, которому не исполнилось 18 лет.

Для получения такой выплаты следует обратиться с заявлением в отделение Пенсионного фонда по месту получения пенсии.

Прибавка будет назначена на основе:

паспорта;

идентификационного кода;

трудовой книжки пенсионера;

свидетельства о рождении детей;

справки уполномоченных органов по месту жительства о содержании или совместном проживании с пенсионером.

Такие выплаты будут производиться до достижения ребенком 18 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, выгодно ли пенсионеру покупать недоработанные годы стажа.