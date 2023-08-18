Деякі українці можуть отримати надбавку до пенсії: які умови нарахування

Гроші надходитимуть до одного моменту

Літні люди в Україні отримають доплати до пенсій. Зокрема на гроші мають право пенсіонери, які досягли 70-80 років, а ще ті, хто не працює та утримує неповнолітніх дітей.

Як повідомляють у Пенсійному Фонді України, сума доплати таким пенсіонерам дорівнює 150 гривням.

Умови призначення надбавки та які потрібні документи

Як зазначається на сайті Пенсійного фонду України, держава виплачує надбавку до пенсії у 150 гривень на кожну дитину, якій не виповнилося 18 років.

Для отримання такої виплати потрібно звернутися із заявою до відділення Пенсійного фонду за місцем отримання пенсії.

Надбавку буде призначено на основі:

паспорта;

ідентифікаційного коду;

трудової книжки пенсіонера;

свідоцтва про народження дітей;

довідки уповноважених органів за місцем проживання про утримання чи спільне проживання із пенсіонером.

Такі виплати здійснюватимуться до досягнення дитиною 18 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи вигідно пенсіонеру купувати недопрацьовані роки стажу.