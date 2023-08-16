Деяким українцям можуть призупинити виплату пенсії: чому і кого це торкнеться

Через одну ситуацію нарахування припиняється

Україна продовжує підтримувати фінансово своїх пенсіонерів, але у деяких громадян виникло запитання, як нараховується пенсія працівникам національної поліції й на які види виплат вони мають право.

Як мовиться у законі "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", пенсії працівникам поліції призначаються і виплачуються за умови їх звільнення зі служби.

Структурні підрозділи, які входять до складу поліції

кримінальна поліція;

патрульна поліція;

органи досудового розслідування;

поліція охорони;

спеціальна поліція;

поліція особливого призначення;

інші підрозділи, діяльність яких спрямована на виконання завдань поліції або на забезпечення її функціонування, рішення про створення яких приймається керівником поліції за погодженням з Міністром внутрішніх справ.

Як пояснюється в законі, виплати працівникам поліції призначаються і виплачуються за умови їх звільнення зі служби. У разі повторного прийняття на службу виплата пенсій на час служби припиняється.

При наступному звільненні зі служби цих осіб виплата здійснюється з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення.

Час проходження служби в поліції зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, до вислуги років, а також до стажу державної служби.

Передбачено такі види пенсій для поліцейських: за вислугу років, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як неповний місяць праці може бути зарахований до трудового стажу як повноцінний.