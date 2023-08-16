Некоторым украинцам могут приостановить выплату пенсии: почему и кого это коснется

Из-за одной ситуации начисление прекращается

Украина продолжает поддерживать финансово своих пенсионеров, но у некоторых граждан возник вопрос, как начисляется пенсия работникам национальной полиции и на какие виды выплат они имеют право.

Как говорится в законе "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", пенсии работникам полиции назначаются и выплачиваются при условии их увольнения со службы.

Структурные подразделения, входящие в состав полиции

уголовная полиция;

патрульная полиция;

органы досудебного расследования;

полиция охраны;

специальная полиция;

полиция особого назначения;

другие подразделения, деятельность которых направлена выполнения задач полиции или обеспечения ее функционирования, решение о создании которых принимается руководителем полиции по согласованию с Министром внутренних дел.

Как объясняется в законе, выплаты работникам полиции назначаются и выплачиваются при условии их увольнения со службы. При повторном принятии на службу выплата пенсий на время службы прекращается.

При последующем увольнении со службы этих лиц выплата производится с учетом общей выслуги лет на день последнего увольнения.

Время прохождения службы в полиции засчитывается в страховой стаж, стаж работы по специальности, в выслугу лет, а также в стаж государственной службы.

Предусмотрены следующие виды пенсий для полицейских : за выслугу лет, по инвалидности, в связи с потерей кормильца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как неполный месяц труда может быть отнесен к трудовому стажу как полноценный.