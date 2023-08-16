Некоторым украинцам могут приостановить выплату пенсии: почему и кого это коснется
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Из-за одной ситуации начисление прекращается
Украина продолжает поддерживать финансово своих пенсионеров, но у некоторых граждан возник вопрос, как начисляется пенсия работникам национальной полиции и на какие виды выплат они имеют право.
Как говорится в законе "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", пенсии работникам полиции назначаются и выплачиваются при условии их увольнения со службы.
Структурные подразделения, входящие в состав полиции
- уголовная полиция;
- патрульная полиция;
- органы досудебного расследования;
- полиция охраны;
- специальная полиция;
- полиция особого назначения;
- другие подразделения, деятельность которых направлена выполнения задач полиции или обеспечения ее функционирования, решение о создании которых принимается руководителем полиции по согласованию с Министром внутренних дел.
Как объясняется в законе, выплаты работникам полиции назначаются и выплачиваются при условии их увольнения со службы. При повторном принятии на службу выплата пенсий на время службы прекращается.
При последующем увольнении со службы этих лиц выплата производится с учетом общей выслуги лет на день последнего увольнения.
Время прохождения службы в полиции засчитывается в страховой стаж, стаж работы по специальности, в выслугу лет, а также в стаж государственной службы.
Предусмотрены следующие виды пенсий для полицейских : за выслугу лет, по инвалидности, в связи с потерей кормильца.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как неполный месяц труда может быть отнесен к трудовому стажу как полноценный.