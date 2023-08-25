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Доплата пенсионерам с 1 сентября: от чего будет зависеть размер помощи

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Украинская гривна Новость обновлена 25 августа 2023, 14:33
Украинская гривна. Фото Економічна правда

У украинцев есть шанс увеличить свои выплаты

Некоторые пенсионеры в Украине могут получить доплаты от государства в связи с достижением определенного возраста. А с сентября люди имеют право на дополнительные деньги от Организации Объединенных Наций, но есть условия.

Как сообщает украинский государственный служащий Тарас Мельничук, деньги получат украинцы, отвечающие трем критериям. Размер начисления – это разница между 3000 тысячами и пенсией.

Дополнительную денежную помощь на средства ООН могут получить пенсионеры, которые

  • внутренне перемещенные лица, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий;
  • не получают пенсию свыше 3000 гривен в месяц;
  • не получали с 01.03.2023 дополнительных денежных выплат от международных организаций.

Заявку на получение помощи можно заполнить на информационной платформе edopomoga.gov.ua.

Мельничук объясняет, что размер дополнительной помощи определяется как разница между 3000 грн и пенсионной выплатой, но не может быть менее 100 грн. Например, пенсия у человека 2000 тысячи, а выплата 3000, то разница 1000 тысяча гривен, которую ей доплатят.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сменив паспорт, украинцы могут потерять свои пенсионные выплаты. Им следует обратиться в отделения ПФУ.

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#ООН #Пенсии #Выплаты #Надбавки