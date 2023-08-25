Доплата пенсионерам с 1 сентября: от чего будет зависеть размер помощи

У украинцев есть шанс увеличить свои выплаты

Некоторые пенсионеры в Украине могут получить доплаты от государства в связи с достижением определенного возраста. А с сентября люди имеют право на дополнительные деньги от Организации Объединенных Наций, но есть условия.

Как сообщает украинский государственный служащий Тарас Мельничук, деньги получат украинцы, отвечающие трем критериям. Размер начисления – это разница между 3000 тысячами и пенсией.

Дополнительную денежную помощь на средства ООН могут получить пенсионеры, которые

внутренне перемещенные лица, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий;

не получают пенсию свыше 3000 гривен в месяц;

не получали с 01.03.2023 дополнительных денежных выплат от международных организаций.

Заявку на получение помощи можно заполнить на информационной платформе edopomoga.gov.ua.

Мельничук объясняет, что размер дополнительной помощи определяется как разница между 3000 грн и пенсионной выплатой, но не может быть менее 100 грн. Например, пенсия у человека 2000 тысячи, а выплата 3000, то разница 1000 тысяча гривен, которую ей доплатят.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сменив паспорт, украинцы могут потерять свои пенсионные выплаты. Им следует обратиться в отделения ПФУ.