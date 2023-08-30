Грошовий гороскоп Таро на вересень: Риб чекає матеріальний добробут, а Раків, — смуга невдач
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Початок осені може стати серйозним випробуванням для багатьох
Перший місяць осені в 2023 році може змусити багатьох понервувати і економити, проте деяким все ж таки дасть можливості для розвитку та заробітку.
На це вказує фінансовий розклад за картами Таро, який ми зробили для всіх знаків Зодіаку на вересень 2023 року.
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А ось такі карти випали у розкладі на гроші та роботу на цей місяць:
Овен — перевернутий Місяць
У перший місяць осені Ваше фінансове становище буде нестабільним — можуть виникнути проблеми та спокуса отримати щось "на халяву" за чужий рахунок, не заплативши за це справжньої ціни.
Телець — перевернута Дев’ятка жезлів
У цьому виді карта виступає поганою ознакою, — у вересні на Вас можуть чекати втрати, перешкоди та відстрочки у справах фінансових.
Близнюки — перевернутий Лицар пентаклів
На зрушення у плані фінансів наступного місяця особливо не варто розраховувати, — у цьому положенні карта каже, що Ви начебто й працюєте, але винагороди, яку вважаєте заслуженою, не отримуєте.
Рак — перевернута Верховна жриця
У вересні у Вас може початися смуга невдач, хтось може захотіти Вас "підсидіти", а інтуїція може сильно підводити. Намагайтеся поки не приймати важливих рішень, великий шанс помилитися.
Лев — П’ятірка пентаклів
Це карта поганих часів, тих самих "чорних днів", злиднів, розорення та фінансових труднощів. У вересні Вам може випасти необхідність економити та просити когось про допомогу з грошима.
Діва — П’ятірка жезлів
На початку осені Ви можете вирішити фінансові питання і поліпшити своє матеріальне становище, але для цього доведеться докласти зусиль. Також можливий переїзд.
Терези — перевернута Четвірка кубків
Карта каже, що після періоду застою у Вас може відкритися другий подих, з’являться сили налагоджувати справи.
Скорпіон — Королева кубків
Протягом наступного місяця Ви почуватиметеся спокійно та безтурботно у фінансових питаннях, а до їх вирішення підходитимемо швидше інтуїтивно, ніж раціонально. Не нехтуйте допомогою близьких у питаннях фінансів.
Стрілець — Сімка мечів
У вересні на Вас може чекати каверза в робочих питаннях і буде важко закінчити всі розпочаті справи. Карта рекомендує присвятити час собі, щоб віднайти розтрачені ресурси і бути уважним, щоб не наробити помилок.
Козоріг — перевернутий Повішений
Протягом першого місяця осені Ви можете хотіти зірватися і ризикнути, проте це не виправдає себе і швидше за все Ви лише погіршите своє становище. Намагайтеся стримати емоційні пориви.
Водолій — перевернутий Світ
У Вас може бути спокуса піти коротким шляхом для заробітку, проте карта попереджає: лише чесна праця допоможе досягти стабільного становища, швидкі ставки та різномасні афери і "темки" не допоможуть.
Риби — Сила
Ця карта віщує досягнення фінансового благополуччя завдяки праці та розвитку задатків.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, які знаки Зодіаку можуть розоритися до кінця року за картами Таро.