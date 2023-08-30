Грошовий гороскоп Таро на вересень: Риб чекає матеріальний добробут, а Раків, — смуга невдач

Початок осені може стати серйозним випробуванням для багатьох

Перший місяць осені в 2023 році може змусити багатьох понервувати і економити, проте деяким все ж таки дасть можливості для розвитку та заробітку.

На це вказує фінансовий розклад за картами Таро, який ми зробили для всіх знаків Зодіаку на вересень 2023 року.

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А ось такі карти випали у розкладі на гроші та роботу на цей місяць:

Овен — перевернутий Місяць

У перший місяць осені Ваше фінансове становище буде нестабільним — можуть виникнути проблеми та спокуса отримати щось "на халяву" за чужий рахунок, не заплативши за це справжньої ціни.

Телець — перевернута Дев’ятка жезлів

У цьому виді карта виступає поганою ознакою, — у вересні на Вас можуть чекати втрати, перешкоди та відстрочки у справах фінансових.

Близнюки — перевернутий Лицар пентаклів

На зрушення у плані фінансів наступного місяця особливо не варто розраховувати, — у цьому положенні карта каже, що Ви начебто й працюєте, але винагороди, яку вважаєте заслуженою, не отримуєте.

Рак — перевернута Верховна жриця

У вересні у Вас може початися смуга невдач, хтось може захотіти Вас "підсидіти", а інтуїція може сильно підводити. Намагайтеся поки не приймати важливих рішень, великий шанс помилитися.

Лев — П’ятірка пентаклів

Це карта поганих часів, тих самих "чорних днів", злиднів, розорення та фінансових труднощів. У вересні Вам може випасти необхідність економити та просити когось про допомогу з грошима.

Діва — П’ятірка жезлів

На початку осені Ви можете вирішити фінансові питання і поліпшити своє матеріальне становище, але для цього доведеться докласти зусиль. Також можливий переїзд.

Терези — перевернута Четвірка кубків

Карта каже, що після періоду застою у Вас може відкритися другий подих, з’являться сили налагоджувати справи.

Скорпіон — Королева кубків

Протягом наступного місяця Ви почуватиметеся спокійно та безтурботно у фінансових питаннях, а до їх вирішення підходитимемо швидше інтуїтивно, ніж раціонально. Не нехтуйте допомогою близьких у питаннях фінансів.

Стрілець — Сімка мечів

У вересні на Вас може чекати каверза в робочих питаннях і буде важко закінчити всі розпочаті справи. Карта рекомендує присвятити час собі, щоб віднайти розтрачені ресурси і бути уважним, щоб не наробити помилок.

Козоріг — перевернутий Повішений

Протягом першого місяця осені Ви можете хотіти зірватися і ризикнути, проте це не виправдає себе і швидше за все Ви лише погіршите своє становище. Намагайтеся стримати емоційні пориви.

Водолій — перевернутий Світ

У Вас може бути спокуса піти коротким шляхом для заробітку, проте карта попереджає: лише чесна праця допоможе досягти стабільного становища, швидкі ставки та різномасні афери і "темки" не допоможуть.

Риби — Сила

Ця карта віщує досягнення фінансового благополуччя завдяки праці та розвитку задатків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, які знаки Зодіаку можуть розоритися до кінця року за картами Таро.