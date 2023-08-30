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Грошовий гороскоп Таро на вересень: Риб чекає матеріальний добробут, а Раків, — смуга невдач

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зробили розклад Таро на роботу та фінанси для кожного знака Зодіаку на вересень 2023 року
Зробили розклад Таро на роботу та фінанси для кожного знака Зодіаку на вересень 2023 року

Початок осені може стати серйозним випробуванням для багатьох

Перший місяць осені в 2023 році може змусити багатьох понервувати і економити, проте деяким все ж таки дасть можливості для розвитку та заробітку.

На це вказує фінансовий розклад за картами Таро, який ми зробили для всіх знаків Зодіаку на вересень 2023 року.

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А ось такі карти випали у розкладі на гроші та роботу на цей місяць:

Овен — перевернутий Місяць

У перший місяць осені Ваше фінансове становище буде нестабільним — можуть виникнути проблеми та спокуса отримати щось "на халяву" за чужий рахунок, не заплативши за це справжньої ціни.

Телець — перевернута Дев’ятка жезлів

У цьому виді карта виступає поганою ознакою, — у вересні на Вас можуть чекати втрати, перешкоди та відстрочки у справах фінансових.

Близнюки — перевернутий Лицар пентаклів

На зрушення у плані фінансів наступного місяця особливо не варто розраховувати, — у цьому положенні карта каже, що Ви начебто й працюєте, але винагороди, яку вважаєте заслуженою, не отримуєте.

Рак — перевернута Верховна жриця

У вересні у Вас може початися смуга невдач, хтось може захотіти Вас "підсидіти", а інтуїція може сильно підводити. Намагайтеся поки не приймати важливих рішень, великий шанс помилитися.

Лев — П’ятірка пентаклів

Це карта поганих часів, тих самих "чорних днів", злиднів, розорення та фінансових труднощів. У вересні Вам може випасти необхідність економити та просити когось про допомогу з грошима.

Діва — П’ятірка жезлів

На початку осені Ви можете вирішити фінансові питання і поліпшити своє матеріальне становище, але для цього доведеться докласти зусиль. Також можливий переїзд.

Терези — перевернута Четвірка кубків

Карта каже, що після періоду застою у Вас може відкритися другий подих, з’являться сили налагоджувати справи.

Скорпіон — Королева кубків

Протягом наступного місяця Ви почуватиметеся спокійно та безтурботно у фінансових питаннях, а до їх вирішення підходитимемо швидше інтуїтивно, ніж раціонально. Не нехтуйте допомогою близьких у питаннях фінансів.

Стрілець — Сімка мечів

У вересні на Вас може чекати каверза в робочих питаннях і буде важко закінчити всі розпочаті справи. Карта рекомендує присвятити час собі, щоб віднайти розтрачені ресурси і бути уважним, щоб не наробити помилок.

Козоріг — перевернутий Повішений

Протягом першого місяця осені Ви можете хотіти зірватися і ризикнути, проте це не виправдає себе і швидше за все Ви лише погіршите своє становище. Намагайтеся стримати емоційні пориви.

Водолій — перевернутий Світ

У Вас може бути спокуса піти коротким шляхом для заробітку, проте карта попереджає: лише чесна праця допоможе досягти стабільного становища, швидкі ставки та різномасні афери і "темки" не допоможуть.

Риби — Сила

Ця карта віщує досягнення фінансового благополуччя завдяки праці та розвитку задатків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, які знаки Зодіаку можуть розоритися до кінця року за картами Таро.

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