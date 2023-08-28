Курс доллара в сентябре: банкир назвал новые рамки валютного коридора

Сентябрь может стать непростым месяцем для гривны

В последний месяц лета курс доллара заметно вырос, превысив 38 гривен, в то время как эксперты прогнозируют ему еще бо́льшие изменения осенью. И важным месяцем в свете грядущих изменений может стать именно сентябрь, который станет знаковым месяцем для будущего курса.

Такое мнение "Телеграфу" высказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Произойдет это, скорее всего, по причине изменений, которые готовит НБУ.

"По всем признакам, НБУ будет воплощать анонсируемую стратегию постепенной либерализации рынка – а это возвращение к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют. Пока неизвестно, когда именно регулятор "отпустит" курс, но по всем признакам курсовой коридор будет на уровне 37-40 грн/долл. и 39-43 грн/евро", — считает эксперт.

Данный сценарий банкир считает умеренным, чему способствуют такие факторы как больши́е золотовалютные запасы в 42 млрд долл., относительно низкую инфляцию в 10,8%, прогнозируемый рост экономики на 2,9%, рост роли гривны и ее стабильность.

В то же время возможен и не лучший сценарий, при котором главную роль в курсе доллара сыграет человеческий фактор, т.е., желание украинцев скупить доллары, что приведет к росту его курса.

В таком случае могут иметь место следующие явления:

разница между курсом покупки и продажи может растянуться до 0,5–0,7 грн;

текущие колебания могут достичь 0,5 грн;

может возникнуть временный разрыв между спросом и предложением на уровне 5-7%;

динамика изменения текущего курса будет стремительной: но курс может, как расти, так и падать (в вполне допустимых пределах 5%).

Впрочем, даже такой сценарий, уверен Тарас Лесовой, продлится не более 2-3 недель.

"В целом сентябрь станет знаковым месяцем для валютного рынка, но ожидания экспертов достаточно оптимистичны: у Украины есть шансы в сверхсложных условиях выйти из экономического пике", — резюмирует собеседник "Телеграфа".

По мнению экономического эксперта Алексея Куща, курс доллара в Украине осенью может вырасти до 41,5 грн и остаться таковым до весны будущего года.