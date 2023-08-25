Доллар по 41 гривне: когда и почему возможен такой курс

Этот рост произойдет не вдруг, на то есть причина

Рост курса доллара на третьей неделе августа стал для многих украинцев неожиданностью, однако имеет объективную природу. Он продолжит расти примерно до 41-41,5 гривен, правда, это растянется примерно на полгода.

Такое мнение "Телеграфу" выразил экономический эксперт Алексей Кущ. По его словам, в некотором обесценивании гривны "виноваты" США.

Как пояснил эксперт, падение гривны в целом небольшое и имеет объективный характер, причина тому – политика "сильного доллара", которую проводят США. Это коснулось всех стран, чья экономика сильно "завязана" на американскую валюту.

"Падает не только гривна, но и турецкая лира, казахстанский тенге, китайский юань, а еще раньше это коснулось российского рубля. То есть, страдают все условно развивающиеся экономики, для которых доллар очень важен в торговле", — подчеркнул экономист.

В то же время собеседник "Телеграфа" считает, что на гривне политика "сильного доллара" отразится куда слабее, чем на других валютах, ведь Украина имеет золотовалютные резервы в 42 млрд долл. и стабильную программу макрофинансовой помощи.

"Думаю, курс доллара расти будет постепенно и умеренно, примерно за полгода обесценивание гривны может составить до 5%, а за американскую валюту будут давать в районе 41-41,5 гривен. Что будет по истечении этих шести месяцев, сейчас сказать сложно", — прогнозирует курс доллара до весны 2024 года Алексей Кущ.

Тем временем, по мнению банкиров, до сентября на валютном рынке наступит пауза, во время которой доллар будет колебаться в "коридоре" в 38-39 гривен.