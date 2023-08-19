По 37 гривен уже не будет? Чего ждать от курса доллара до конца лета

Август может стать последним месяцем курсового затишья

Курс доллара в Украине медленно, но уверенно растет: 18 августа он достиг максимального значения за последние три месяца и пересек отметку в 38 гривен за доллар, и вероятно, эта тенденция сохраниться в ближайшее время.

Прогноз курса доллара до конца августа дал доктор экономических наук, профессор и заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.

По словам эксперта, начавшийся рост курса вызван прежде всего такими факторами как прекращение зерновой сделки и повышение акциза на горючее, что напрямую связано с валютным рынком.

"В результате на рынке уменьшилось количество валюты, экспортеры стали завозить меньше долларов в Украину, уменьшился экспорт зерновых и т.д. Также несколько увеличился и спрос на иностранную валюту, ведь импортеры хотят что-то покупать", — пояснил Плотников.

Он добавил, что к концу августа наличный курс доллара вряд ли проявит какое-то активное движение.

"Да, скорее всего, показатели иностранной валюты останутся за пределами 38 гривен за доллар, но таких резких поворотов доллар, скорее всего, не продемонстрирует", – прогнозирует профессор.

По данным портала "Минфин", в субботу, 19 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,50 грн (покупка) и 38,20 (продажа). Наличный курс — 37,98 (покупка) и 38,20 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему август может быть последним месяцем стабильности на валютном рынке.