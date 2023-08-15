Затишье перед бурей: украинцам рассказали, когда ждать плавающий курс доллара

Эксперт прогнозировал изменения в течение сентября-октября по отношению к американской валюте

На валютном рынке на этой неделе есть вероятность увеличения стоимости валюты и, по словам экспертов, август может быть в последний месяц курсового затишья.

Как сообщает начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой для OBOZREVATEL, в сентябре-начале октября этого года вполне возможна ситуация, когда произойдет возврат к единому курсу валют.

"Грубо говоря, август станет "подготовительным" месяцем для дальнейшей реализации стратегии НБУ по либерализации валютного рынка. Сейчас речь идет о возвращении к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют. В то же время рынок готовится к сентябрьским изменениям, которые могут существенно повлиять на курс валют", — сказал банкир.

Курс доллара в Украине на 15 августа

По данным портала Минфин, во вторник, 15 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,90 грн (покупка) и 37,55 (продажа). Наличный курс — 37,46 (покупка) и 37,60 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда курс доллара в Украине может "подскочить" до 42 гривен.