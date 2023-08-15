Затишшя перед бурею: українцям розповіли, коли чекати на плаваючий курс долара

Експерт прогнозував зміни протягом вересня-жовтня щодо американської валюти

На валютному ринку на цьому тижні є ймовірність збільшення вартості валюти й, за словами експертів, серпень може бути останнім місяцем курсового затишшя.

Як повідомляє начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий для OBOZREVATEL, у вересні-на початку жовтня цього року цілком можлива ситуація, коли станеться повернення до єдиного курсу валют.

"Грубо кажучи, серпень стане "підготовчим" місяцем для подальшої реалізації стратегії НБУ щодо лібералізації валютного ринку. Наразі йдеться про повернення до інфляційного таргетування та плаваючого курсу валют. Водночас ринок готується до вересневих змін, які можуть суттєво вплинути на курс валют", – сказав банкір.

Курс долара в Україні на 15 серпня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 15 серпня, середній курс долара в українських банках становить 36,90 грн (купівля) та 37,55 (продаж). Готівковий курс — 37,46 (купівля) та 37,60 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли курс долара в Україні може "підскочити" до 42 гривень.