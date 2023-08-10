Долар може підскочити до 42 гривень: стало відомо, коли на це очікувати

НБУ має з "запасом" золото-валютні резерви

Хоча, за прогнозами фахівців, долар у серпні буде рухатись надалі, однак більшість спеціалістів впевнені, що в поточному році курс не перевищить 39 гривень, а до у 2024 році — не більше 42 гривень.

Про це повідомляє старший партнер Horizon Capital Василь Тофан для Форуму підприємців Forbes.

"Курс гривні в Україні дуже стійкий, наші очікування, що до кінця року комерційний курс не перевищить 39 грн/$. Наступного року ми очікуємо курс на рівні близько 42 грн/$", – сказав Тофан.

Як додав експерт, золото-валютні резерви НБУ є навіть більшими, ніж до повномасштабного вторгнення. За підсумками травня 2023-го вони складали $37,3 млрд. Станом на кінець лютого 2022-го – $27,6 млрд.

Тож, наразі роздрібний курс долара знаходиться на рівні 37,3 грн/$, євро – 41 грн/€.

Курс долара в Україні на 10 серпня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 10 серпня, середній курс долара в українських банках становить 37,0 грн (купівля) та 37,50 (продаж). Готівковий курс — 37,34 (купівля) та 37,45 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Курс долара в Україні на 10 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде курс долара до кінця серпня.