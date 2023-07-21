НБУ може "відпустити" гривню: що буде з курсом долара у 2024 році

В Україні можуть скасувати фіксований курс долара

На валютному ринку наприкінці липня можуть відбутися невеликі коливання курсу через два фактори, а от уже у 2024 році українцям варто чекати на зміни вартості долара.

Як повідомляє Telegram-канал "ICU — інвестиції, капітал, Україна", в Україні готують скасування фіксованого курсу долара і перехід до плаваючого на початку 2024 року. Такої думки дотримуватися фінансовий аналітик Михайло Демків для ICU.

Експерт наголошує, що така стратегія є частиною домовленостей України та Міжнародного валютного фонду.

"Один момент, на який я хотів би звернути особливу увагу в цьому документі, – те, що написано між рядками, а саме фокус на перехід до плаваючого курсу. Зараз офіційний курс долара є фіксованим до гривні, і приблизно рік тому його переставили з 29 грн на поточні 36 грн. І дуже багато хто робив для себе прогнози, чи буде ще один подібний крок щодо перестановки курсу на новий фіксований рівень. Швидше за все, його не буде, принаймні я так читаю цей документ", – пояснює Демків.

Михайло Демків впевнений, що замість перегляду фіксованого курсу у бік підвищення, ще не скоро Нацбанк ухвалить рішення "відпустити" гривню.

"Не впевнений, що до кінця цього року, можливо, десь на початку наступного нас чекає перехід до ситуації, коли ЗМІ знову щодня оприлюднять курс НБУ, і він змінюватиметься. Напевно, не дуже різко, враховуючи всі обмеження, які ще існують, але поступово він коливатиметься в обидві сторони", – пояснює експерт.

Також додається, що в НБУ конкретних термінів переходу до плаваючого курсу долара не встановлюють, бо це зроблять лише за умови наявності відповідних макроекономічних показників.

Курс долара на 21 липня в Україні

За даними "Мінфін", у п'ятницю, 21 липня, середній курс долара в українських банках становить 36,70 грн (купівля) та 37,35 (продаж). Готівковий курс — 37,10 (купівля) та 37,19 (продаж) грн. Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56 грн.

Курс валют на 21 липня в Україні

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що кінця року не варто очікувати на зростання курсу долара в Україні, швидше за все продовжиться тенденція до зближення курсу готівкової американської валюти з показником НБУ.