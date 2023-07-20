Коливання чи стабільність? Яким буде курс долара в Україні у другому півріччі 2023 року

Експерти зазначають, що гривня буде зміцнюватись

За прогнозами аналітиків, протягом липня на валютному ринку не передбачені різкі коливання валюти, однак загалом на курс долара чекають окремі зміни. Вони мають відбутися протягом другого півріччя 2023 року.

Як повідомляє Голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов для "УНІАН", у період з липня і до грудня готівковий курс обмінних пунктів знизиться до рівня офіційного курсу валют.

За його словами, станом на сьогодні середній готівковий курс гривні в банках становить 37,3 грн за один долар. Більшість експертів, наголосив Мамедов, не бачать факторів, які могли б привести до знецінення національної валюти у найближчій перспективі.

"Українська гривня останнім часом відчутно зміцнила свої позиції у готівковому сегменті, що знижує попит на іноземну валюту", — підкреслив він.

Курс долара в Україні на 20 липня

За даними "Мінфін", у четвер, 20 липня, середній курс долара в українських банках становить 36,70 грн (купівля) та 37,30 (продаж). Готівковий курс — 37,08 (купівля) та 37,19 (продаж) грн. Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56 грн.

Курс валют на 20 липня в Україні

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз експертів щодо ситуації на валютному ринку через підрив Каховської ГЕС.