Чи зросте долар: яким буде курс валюти на цьому тижні

Цього тижня коливання курсу долара можуть стати більш відчутними

Більшість експертів запевняють, що курс долара найближчими днями готує для українців неприємний сюрприз. Так, до кінця поточного тижня можлива невелика корекція курсу.

Як повідомляє директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько для "24 каналу", попит на іноземну валюту помітно скоротився.

"Значного потенціалу для зниження курсу зараз небагато – готівковий курс дуже близький до котирувань МВРУ, отже банківські установи не мають мотивації до подальшого зниження, чим стримуватимуть здешевлення іноземної валюти й в небанківських обмінниках. Але невеличка корекція все ж ще можлива", — додає експертка.

Анна Золотько переконана, що курс долара на цьому тижні коливатиметься в діапазоні 36,9 – 37,30 грн/дол при продажу та 36,1–37,1 грн/дол при купівлі.

Вона підкреслила, що минулого тижня попит на іноземну валюту з боку населення помітно скоротився.

"Вже традиційно різниця між обсягом проданої та купленої іноземної валюти була позитивною завдяки безготівковим операціям. Але при цьому ж негативне сальдо операцій у готівковому сегменті відчутно зменшилося: якщо у червні впродовж дня фізособи купували на 8-10 мільйонів доларів більше, ніж продавали, то минулого тижня показник не перевищував 5 мільйонів доларів", — каже банкірка.

Курс долара в Україні на 19 липня

За даними "Мінфін", у середу, 19 липня, середній курс долара в українських банках становить 36,70 грн (купівля) та 37,30 (продаж) грн. Готівковий курс — 37,10 (купівля) та 37,20 (продаж) грн. Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56 грн.

Курс долара в Україні на 19 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз експерта щодо вартості курсу долара у серпні.