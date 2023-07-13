Липень стане "плацдармом" для курсу долара: банкір попередив про майбутні зміни

Поточний місяць визначатиме майбутній валютний курс

Курс долара в липні загалом буде стабільним – у межах 36,7-37,7 грн, проте банкіри чекають, що поточний місяць може стати чимось визначальним для заокеанської валюти.

Про це "Телеграфу" розповів начальник департаменту казначейства "Глобус банку" Тарас Лєсовий.

За його словами, поточні коливання можуть відбуватися на мінімальному рівні: 0,1-0,3 грн., а різниця між курсами купівлі та продажу збережеться в амплітуді 0,15-0,25 грн. Таким чином, різниця між офіційним та готівковим курсами залишиться на рівні 0,5-1%.

Як і раніше, стабільність курсу і навіть деяке зниження долара щодо гривні забезпечується розвитком української економіки, міжнародною фінансовою допомогою, надходженнями від аграрного експорту.

Водночас, липень може стати базовим місяцем, "плацдармом" для подальшого руху у бік створення єдиного курсу валют. Однак навряд чи це станеться раніше, ніж за півтора-два місяці.

Статися це має завдяки подальшій лібералізації валютного ринку з боку НБУ, а саме повернення до інфляційного таргетування, а також плаваючого курсу. Крім того, найближчим часом очікується зниження рівня облікової ставки щонайменше на 1-2 відсотки – з 25 до 24-23%.

Все це в результаті має призвести до формування єдиного курсу валют. Замість курсу НБУ в 36,56 грн за долар і готівки в 36,7-37,7 грн встановиться якийсь середній, що трапиться, найімовірніше, восени.

Загалом експерти не прогнозують різких коливань курсу в липні.