Июль станет "плацдармом" для курса доллара: банкир предупредил о будущих изменениях

Текущий месяц будет определять будущий валютный курс

Курс доллара в июле в целом будет стабильным – в пределах 36,7-37,7 грн, однако банкиры ждут, что текущий месяц может стать в чем-то определяющим для заокеанской валюты.

Об этом "Телеграфу" рассказал начальник департамента казначейства "Глобус банка" Тарас Лесовой.

По его словам, текущие колебания могут происходить на минимальном уровне: 0,1-0,3 грн, а разница между курсами покупки и продажи сохранится в амплитуде 0,15-0,25 грн. Таким образом, разница между официальным и наличным курсами останется на уровне 0,5-1%.

Как и прежде стабильность курса и даже некоторое снижение доллара по отношению к гривне обеспечивается развитием украинской экономики, международной финансовой помощью, поступлениями от аграрного экспорта.

Вместе с тем, июль может стать базовым месяцем, "плацдармом" к дальнейшему движению в сторону создания единого курса валют. Однако вряд ли это произойдет раньше, чем через полтора-два месяца.

Случиться это должно, благодаря дальнейшей либерализации валютного рынка со стороны НБУ, а именно возвращению к инфляционному таргетированию, а также плавающему курсу. Кроме того, в ближайшее время ожидается снижение уровня учетной ставки по меньшей мере на 1-2 процента – с 25-ти до 24-23%.

Все это в итоге должно будет привести к формированию единого курса валют. Вместо курса НБУ в 36,56 грн за доллар и наличного в 36,7-37,7 грн установится некий средний, что случится, вероятнее всего, осенью.

В целом, эксперты не прогнозируют резких колебаний курса в июле.