Есть определенные беспокойства: украинцам озвучили прогноз по курсу доллара в июле

Беспокойство на валютном рынке является следствием большой разницы между продажей и покупкой доллара

Финансовые аналитики уверены, что на текущей неделе не предусмотрены резкие колебания валюты. Такая же ситуация будет с курсом доллара в июле.

Как сообщает Андрей Шевчишин для 24 Канала, в этом месяце курс доллара будет стабильным по причине нескольких факторов.

По словам эксперта, НБУ полностью покрывает все необходимые дефициты и оказывает целенаправленное влияние на текущее состояние валютного рынка посредством продажи или закупки крупных партий иностранной валюты.

"На наличном рынке ситуация достаточно стабильная, риски, которые сформированы на рынке покрываются за счет широкого спреда ", — говорится на сайте.

Он отметил, что разница между покупкой и продажей достаточно велика, что свидетельствует об определенном беспокойстве на рынке.

Шевчишин уверяет, что сейчас курс продажи валюты находится примерно на уровне 37,4 гривны, а курс покупки – 36,8 гривны.

"Итак, 60 копеек, это достаточно широкий спред. Это свидетельствует, что покупатели и продавцы видят некоторые риски в будущем для рынка, поэтому желают иметь больший доход с валютных операций, чтобы предусмотреть возможные высокие колебания", — пояснил эксперт.

Курс доллара в Украине на 13 июля

По данным "Минфина", в четверг, 13 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,80 грн (покупка) и 37,35 (продажа). Наличный курс — 37,13 (покупка) и 37,20 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о вероятной нестабильности курса на валютном рынке в августе.