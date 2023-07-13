Є певні занепокоєння: українцям озвучили прогноз щодо курсу долара у липні

Занепокоєння на валютному ринку є наслідком великої різниці між продажем і купівлею долара

Фінансові аналітики впевнені, що на цьому тижні не передбачені різкі коливання валюти. Така ж сама ситуація буде з курсом долара у липні.

Як повідомляє Андрій Шевчишин для 24 Каналу, цього місяця курс долара буде стабільним внаслідок декількох чинників.

За словами експерта, НБУ повністю покриває усі необхідні дефіцити та здійснює цілеспрямований вплив на поточний стан валютного ринку за допомогою продажі або закупівлі великих партій іноземної валюти.

"На готівковому ринку ситуація досить стабільна, ризики, які сформовані на ринку покриваються за рахунок широкого спреду", — мовиться на сайті.

Він наголосив, що різниця між купівлею і продажем досить велика, що відчить про певне занепокоєння на ринку.

Шевчишин запевняє, що зараз курс продажу валюти знаходиться приблизно на рівні 37,4 гривні, а курс купівлі – 36,8 гривні.

"Тож 60 копійок, це досить широкий спред. Це свідчить, що покупці та продавці вбачають деякі ризики у майбутньому для ринку, тож бажають мати більший дохід з валютних операцій, аби передбачити можливі високі коливання", — пояснив експерт.

Курс долара в Україні на 13 липня

За даними "Мінфін", у четвер, 13 липня, середній курс долара в українських банках становить 36,80 грн (купівля) та 37,35 (продаж). Готівковий курс — 37,13 (купівля) та 37,20 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ймовірну нестабільність курсу на валютному ринку у серпні.