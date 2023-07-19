Вырастет ли доллар: каким будет курс валюты на этой неделе

На этой неделе колебания курса доллара могут стать более ощутимыми

Большинство экспертов уверяют, что курс доллара в ближайшие дни готовит для украинцев неприятный сюрприз. Поэтому, к концу текущей недели возможна небольшая коррекция курса.

Как сообщает директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько для "24 канала", спрос на иностранную валюту заметно сократился.

"Существенного потенциала для снижения курса сейчас немного — наличный курс очень близок к котировкам МВРУ, следовательно, банковские учреждения не имеют мотивации к дальнейшему снижению, чем будут сдерживать удешевление иностранной валюты и в небанковских обменниках. Но небольшая коррекция все же возможна", — добавляет эксперт.

Анна Золотько убеждена, что курс доллара на этой неделе будет колебаться в диапазоне 36,9 – 37,30 грн/долл при продаже и 36,1–37,1 грн/долл при покупке.

Она подчеркнула, что на прошлой неделе спрос на инвалюту со стороны населения заметно сократился.

"Уже традиционно разница между объемом проданной и купленной иностранной валюты была положительной благодаря безналичным операциям. Но при этом же отрицательное сальдо операций в наличном сегменте ощутимо уменьшилось: если в июне в течение дня физлица покупали на 8-10 миллионов долларов больше, чем продавали, то в прошлом недели показатель не превышал 5 миллионов долларов ", — говорит банкирша.

Курс доллара в Украине на 19 июля

По данным "Минфина", в среду, 19 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,70 грн (покупка) и 37,30 (продажа) грн. Наличный курс — 37,10 (покупка) и 37,20 (продажа) грн. В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56 грн.

Курс доллара в Украине на 19 июля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе эксперта по стоимости курса доллара в августе.