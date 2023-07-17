Нынешняя стабильность не может быть долгой: названа дата, когда доллар может вырасти

Эксперт озвучил прогноз по курсу американской валюты на 17-23 июля

Аналитики уверяют, что стабильность на наличном рынке в июле гарантирована, так что на следующей неделе украинцев не будут беспокоить резкие колебания валюты.

Как сообщает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко для ТСН, валютные "качели" хотя и не предусмотрены, однако нынешняя стабильность не может быть долгой, ведь 27 июля должно состояться заседание правления Нацбанка, на котором будут обсуждаться важные макроэкономические вопросы, способные повлиять на валютный курс.

Эксперт выделяет два фактора, которые могут повлиять на дальнейшее колебание рынка:

отказ Нацбанка от фиксированного курса доллара;

снижение учетной ставки, то есть процента, под который регулятор ссужает гривну коммерческим банкам.

"Эти меры предусмотрены новой стратегией НБУ, которая была принята в мае 2023 года с учетом влияния российской агрессии на украинскую финансовую систему. Но неизвестно, когда они станут реальностью", — объясняет Александр Охрименко.

Курс доллара в Украине на 17 июля

По данным "Минфина", в понедельник, 17 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,75 грн (покупка) и 37,35 (продажа). Наличный курс — 37,08 (покупка) и 37,19 (продажа) грн. В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56 грн.

Курс доллара в Украине 17.07.2023

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе эксперта по стоимости курса доллара в августе.