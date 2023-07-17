Нинішня стабільність не може бути довгою: названо дату, коли долар може зрости

Експерт озвучив прогноз щодо курсу американської валюти на 17-23 липня

Аналітики запевняють, що стабільність на готівковому ринку у липні гарантована, тож на прийдешньому тижні українців не турбуватимуть різкі коливання валюти.

Як повідомляє президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко для ТСН, валютних "гойдалок" хоч і не передбачено, однак нинішня стабільність не може бути довгою, адже 27 липня має відбутися засідання правління Нацбанку, на якому обговорюватимуться важливі макроекономічні питання, здатні вплинути на валютний курс.

Експерт виділяє два чинники, які можуть вплинути на подальше коливання ринку:

відмова Нацбанку від фіксованого курсу долара;

зниження облікової ставки, тобто відсотка, під який регулятор позичає гривню комерційним банкам.

"Ці заходи передбачені новою стратегією НБУ, яка була прийнята у травні 2023 року з урахуванням впливу російської агресії на українську фінансову систему. Та невідомо, коли вони стануть реальністю", — пояснює Олександр Охріменко.

Курс долара в Україні на 17 липня

За даними "Мінфін", у понеділок, 17 липня, середній курс долара в українських банках становить 36,75 грн (купівля) та 37,35 (продаж). Готівковий курс — 37,08 (купівля) та 37,19 (продаж) грн. Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56 грн.

Курс долара в Україні 17.07.2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз експерта щодо вартості курсу долара у серпні.