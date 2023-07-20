Колебания или стабильность? Каким будет курс доллара в Украине во втором полугодии 2023 года

Эксперты отмечают, что гривна будет укрепляться

По прогнозам аналитиков, в течение июля на валютном рынке не предусмотрены резкие колебания валюты, однако в целом курс доллара ждут отдельные изменения. Они должны пройти в течение второго полугодия 2023 года.

Как сообщает Председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов для "УНИАН", в период с июля и декабря наличный курс обменных пунктов снизится до уровня официального курса валют.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день средний наличный курс гривны в банках составляет 37,3 грн за один доллар. Большинство экспертов, подчеркнул Мамедов, не видят факторов, которые могли бы привести к обесцениванию национальной валюты в ближайшей перспективе.

"Украинская гривна в последнее время ощутимо укрепила свои позиции в наличном сегменте, что снижает спрос на иностранную валюту", — подчеркнул он.

Курс доллара в Украине на 20 июля

По данным "Минфина", в четверг, 20 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,70 грн (покупка) и 37,30 (продажа). Наличный курс — 37,08 (покупка) и 37,19 (продажа) грн. В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56 грн.

Курс валют на 20 июля по Украине

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе экспертов по ситуации на валютном рынке из-за подрыва Каховской ГЭС.