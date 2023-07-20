Долар тримають два фактори: яким буде курс американської валюти до кінця липня

Вплив двох факторів на курс долара може зрости

Курс долара до гривні до кінця липня утримається приблизно на рівні 37 грн. Не виключено і невелике зростання, проте коливання будуть невеликі, в межах 10-30 копійок. При цьому різниця в купівлі-продажу долара буде не вище 15-25 копійок зі спробами окремих обмінників "задирати" різницю до 1 гривні.

Про це "Телеграфу" повідомив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

За його словами, на курс долара, як і раніше, впливають ряд факторів, з яких особливо актуальні сьогодні два – експортні можливості та міжнародна фінансова допомога.

"Розуміємо, що після того, як Туреччина надала гарантії безпеки, виконання "зернової угоди" може стати системним та прогнозованим. Це дуже важливо, адже експорт продукції агропромислового комплексу становить понад 50% всього обсягу експорту", — пояснив важливість першого чинника Тараса Лєсовой.

Другим найважливішим фактором буде рівень та системність макрофінансових вливань у нашу економіку. Так, для покриття величезних витрат на соціалку Україна щомісяця потребує допомоги до 4 млрд дол., причому цього року вже було отримано понад 22 млрд дол.

Як вважають експерти, до кінця року не варто очікувати на зростання курсу долара в Україні, швидше продовжиться тенденція до зближення курсу готівкової американської валюти з показником НБУ.є