Доллар держат два фактора: каким будет курс американской валюты до конца июля

Влияние двух факторов на курс доллара может вырасти

Курс доллара к гривне до конца июля сохранится примерно на уровне 37 грн. Не исключен и небольшой рост, однако колебания будут невелики, в пределах 10-30 копеек. При этом разница в купле-продаже бакса будет не выше 15-25 копеек с попытками отдельных обменников "задирать" разницу до 1 гривны.

Об этом "Телеграфу" сообщил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, на курс доллара по-прежнему влияют ряд факторов, из которых особенно актуальны сегодня два – экспортные возможности и международная финансовая помощь.

"Понимаем, что после того, как Турция предоставила гарантии безопасности, выполнение "зернового соглашения" может стать системным и прогнозируемым. Это очень важно, ведь экспорт продукции агропромышленного комплекса составляет более 50% всего объема экспорта", — пояснил важность первого фактора Тарас Лесовой.

Вторым важнейшим фактором будет уровень и системность макрофинансовых вливаний в нашу экономику. Так, для покрытия огромных расходов на социалку Украина ежемесячно нуждается в помощи до 4 млрд долл., причем в текущем году уже были получены более 22 млрд долл.

Как считают эксперты, до конца года не стоит ожидать роста курса доллара в Украине, скорее продолжится тенденция к сближению курса наличной американской валюты с показателем НБУ.