НБУ может "отпустить" гривну: что будет с курсом доллара в 2024 году

В Украине могут отменить фиксированный курс доллара

На валютном рынке в конце июля могут произойти небольшие колебания курса из-за двух факторов, а вот уже в 2024 году украинцам следует ожидать изменения стоимости доллара.

Как сообщает Telegram-канал "ICU — инвестиции, капитал, Украина", в Украине готовят отмену фиксированного курса доллара и переход к плавающему в начале 2024 года. Такого мнения придерживаться финансовый аналитик Михаил Демкив для ICU.

Эксперт отмечает, что подобная стратегия является частью договоренностей Украины и Международного валютного фонда.

"Один момент, на который я хотел бы обратить особое внимание в этом документе, – то, что написано между строками, а именно фокус на переход к плавающему курсу. Сейчас официальный курс доллара фиксирован к гривне, и примерно год назад его переставили с 29 грн на текущие 36 грн., его не будет, по крайней мере, я так читаю этот документ", – объясняет Демкив.

Михаил Демкив уверен, что вместо пересмотра фиксированного курса в сторону повышения еще не скоро Нацбанк примет решение "отпустить" гривну.

"Не уверен, что до конца этого года, возможно, где-то в начале следующего нас ждет переход к ситуации, когда СМИ снова ежедневно обнародуют курс НБУ, и он будет меняться. Наверное, не очень резко, учитывая все существующие ограничения, но постепенно он будет колебаться в обе стороны", — объясняет эксперт.

Также добавляется, что в НБУ конкретных сроков перехода к плавающему курсу доллара не устанавливают, потому что это сделают только при наличии соответствующих макроэкономических показателей.

Курс доллара на 21 июля в Украине

По данным "Минфина", в пятницу, 21 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,70 грн (покупка) и 37,35 (продажа). Наличный курс — 37,10 (покупка) и 37,19 (продажа) грн. В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56 грн.

Курс валют на 21 июля в Украине

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что конца года не стоит ожидать роста курса доллара в Украине, скорее всего продолжится тенденция к сближению курса наличной американской валюты с показателем НБУ.