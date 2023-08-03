Курс долара міг зрости, але є нюанс: банкір пояснив, що буде з американською валютою наступного тижня

Один фактор змусив НБУ змінити свої плани на валютному ринку

Навіть незважаючи на російські обстріли українських портів і заподіяні країною-терористом перешкоди експорту нашого зерна, курс долара наступного тижня навряд чи стане вищим за коридор у 37–37,5 грн, як міг би.

За словами начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, після зниження НБУ облікової ставки на 3% (з 25 до 22%) можна було очікувати лібералізації валютного ринку та зміни курсу долара, але цього не сталося.

Причина цього – мертва "зернова угода" та акти тероризму країни-агресора, спрямовані на руйнування портової інфраструктури.

"Нагадаю, що з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року Україна експортувала майже 49 млн т зернових та іншої продукції рослинництва, а прибуток склав понад 20 млрд доларів. Такий обсяг отриманого прибутку був вагомим джерелом поповнення міжнародних резервів України ", — наголосив у коментарі. Телеграфу" Тарас Лєсовий.

Через невизначеність щодо подальших обсягів експорту та його можливих маршрутів особливе значення в утриманні курсу матиме позиція НБУ, яка, на думку експерта, буде жорсткіша, ніж могла бути.

"Іншими словами, анонсовані кроки щодо лібералізації валютного ринку, а саме повернення до інфляційного таргетування та плаваючого курсу валют, можуть бути дещо відстрочені", — зазначив експерт.

Втім, нікуди не зникнуть чинники, які сприятимуть стабільності гривні: транші західних союзників, розвиток української економіки та успішні дії ЗСУ.

У підсумку, як вважає Тарас Лєсовий, курсовий діапазон становитиме 37-37,5 грн/дол. та 40,7-42 грн/євро, а поточні коливання не перевищать 0,1-0,3 грн. Також без істотних змін буде спред: різниця між курсом купівлі та продажу не перевищить 0,25 грн.

А тим часом обмінні пункти наприкінці тижня традиційно підвищують курси продажу валюти.