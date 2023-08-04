Зростання продовжиться? Яким буде курс долара у серпні
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Чинники зростання курсу посилюють свій вплив
Курс долара в Україні наприкінці поточного тижня почав рухатися вгору. Це обумовлено кількома факторами і надалі американська валюта продовжуватиме дорожчати.
Прогноз щодо ситуації на валютному ринку у серпні дав доктор економічних наук, професор та заслужений економіст України Олексій Плотніков.
Він зазначив, що є кілька передумов для зростання курсу. Більш того, ці фактори з кожним днем лише посилюють свій вплив.
Основні фактори подорожчання долара:
- потреба у доларовій готівці;
- припинення роботи зернової угоди;
- певні розрахунки із використанням готівкового долара.
"Швидше за все, рух відбуватиметься і за іншими сегментами ринку. Однак різких змін очікувати не варто", — прогнозує Плотніков.
Він уточнив, що вартість долара у серпні підніметься до позначки 38 гривень.
За даними порталу "Мінфін", у п’ятницю, 4 серпня, середній курс долара в українських банках становить 36,95 грн (купівля) та 37,50 (продаж). Готівковий курс — 37,33 (купівля) та 37,47 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.
Як повідомляв "Телеграф", фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозує, що до кінця поточного року курс долара може зрости до 40 гривень.