Зростання продовжиться? Яким буде курс долара у серпні

Чинники зростання курсу посилюють свій вплив

Курс долара в Україні наприкінці поточного тижня почав рухатися вгору. Це обумовлено кількома факторами і надалі американська валюта продовжуватиме дорожчати.

Прогноз щодо ситуації на валютному ринку у серпні дав доктор економічних наук, професор та заслужений економіст України Олексій Плотніков.

Він зазначив, що є кілька передумов для зростання курсу. Більш того, ці фактори з кожним днем ​​лише посилюють свій вплив.

Основні фактори подорожчання долара:

потреба у доларовій готівці;

припинення роботи зернової угоди;

певні розрахунки із використанням готівкового долара.

"Швидше за все, рух відбуватиметься і за іншими сегментами ринку. Однак різких змін очікувати не варто", — прогнозує Плотніков.

Він уточнив, що вартість долара у серпні підніметься до позначки 38 гривень.

За даними порталу "Мінфін", у п’ятницю, 4 серпня, середній курс долара в українських банках становить 36,95 грн (купівля) та 37,50 (продаж). Готівковий курс — 37,33 (купівля) та 37,47 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Як повідомляв "Телеграф", фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозує, що до кінця поточного року курс долара може зрости до 40 гривень.