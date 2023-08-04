Рост продолжится? Каким будет курс доллара в августе

Факторы роста курса усиливают свое влияние

Курс доллара в Украине в конце текущей недели начал движение вверх. Это обусловлено несколькими факторами и в дальнейшем американская валюта продолжит дорожать.

Прогноз по ситуации на валютном рынке в августе дал доктор экономических наук, профессор и заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.

Он отметил, что есть несколько предпосылок для роста курса. Более того, эти факторы с каждым днем ​​только усиливают свое влияние.

Основные факторы подорожания доллара:

потребность в долларовой наличности;

прекращение работы зерновой сделки;

определенные расчеты с использованием наличного доллара.

"Скорее всего, будет движение происходить и по другим сегментам рынка. Однако резких перемен ожидать не стоит", – прогнозирует Плотников.

Он уточнил, что стоимость доллара в августе поднимется до отметки 38 гривен.

По данным портала "Минфин", в пятницу, 4 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,95 грн (покупка) и 37,50 (продажа). Наличный курс — 37,33 (покупка) и 37,47 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Как сообщал "Телеграф", финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует, что до конца текущего года курс доллара может вырасти до 40 гривен.