НБУ накопил резервы: чего ждать от курса в ближайшее время

Ситуацию на наличном рынке контролирует Национальный банк Украины

Хотя большинство экспертов прогнозируют рост доллара в августе, однако один из аналитиков уверяет — курс на этой неделе вряд ли претерпит серьезные изменения.

Как сообщает экономист Борис Кушнирук в комментарии для РБК-Украина, ситуация на валютном рынке сейчас меняться не будет, поскольку она полностью контролируется интервенциями Национального банка.

Он надеется, что рыночный курс не вернется к завершению войны.

"Если фактически большинство валютного предложения закрывает Национальный банк, то фактически никакого рыночного курса быть не может априори во время войны. И я думаю, что даже некоторое время после завершения войны, какого-либо рыночного курса быть не может", — отметил Кушнирук.

По мнению эксперта, рост курса доллара на прошлой неделе на 50 копеек на наличном рынке не стоит внимания: "Я не вижу оснований для изменения тренда на данный момент. И это не такие изменения, о которых можно было бы говорить".

Так что ситуация на валютном рынке в ближайшее время меняться не будет.

Курс доллара в Украине на 2 августа

По данным портала "Минфин", в среду, 2 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,00 грн (покупка) и 37,55 (продажа). Наличный курс — 37,15 (покупка) и 37,35 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Курс доллара в Украине на 2 августа

Например, ранее "Телеграф" писал о прогнозе по курсу доллара в 2024 году.