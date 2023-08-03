Обменники повышают курс: в чем причина и что будет с долларом в ближайшие дни

Украинцам следует приготовить свои "резервы"

Курс на наличном рынке на этой неделе не испытал серьезных изменений. Однако в последние дни рабочей недели обменники могут повышать валюту.

Как сообщает аналитик Алексей Козырев в "Минфине", до конца текущей недели в большинстве касс банков будет находиться в коридоре от 36,55 до 38,15 грн/долл., а в обменниках — от 36,60 до 37,95 грн/долл.

"Спред при покупке/продаже у большинства обменников финкомпаний и в кассах банков на этой неделе будет находиться в пределах 20-30 копеек по доллару и от 25-35 копеек до 1 гривны за евро ", — дает прогноз Козырев.

Он добавляет, что в ближайшие дни среди владельцев обменников будет продолжаться тенденция на "разогрев" курса и играх на дальнейших повышениях котировок (Ред. — котировка — это определение курсов ценных бумаг, которое осуществляется путем сосредоточения спроса и предложения). Ограничительным фактором станет реальный объем платежеспособного спроса на валюту граждан.

Как отметил Козырев, если люди не начнут скупать валюту, игра на повышение курса скоро закончится. В противном случае владельцы обменников продолжат поднимать курсы.

Курс доллара в Украине на 3 августа

По данным портала Минфин, в четверг, 3 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,90 грн (покупка) и 37,50 (продажа). Наличный курс — 37,30 (покупка) и 37,40 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в августе валюта подорожает, если наличный курс оторвется от официального, а в конце 2023 — из-за уменьшения объемов и нестабильного поступления финансовой помощи от США и Европы.