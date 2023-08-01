Курс может вырасти до 40: эксперт назвал даты, когда доллар будет дорожать

В августе валюта подорожает, если наличный курс оторвется от официального, а в конце 2023 — из-за уменьшения объемов и нестабильного поступления финансовой помощи от США и Европы

С августа на наличном рынке начинаются изменения, а именно повышение доллара. По прогнозам экспертов, до конца текущего года доллар может составить 40 гривен.

Как сообщает финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии для "Апострофа", повышение доллара в третьем месяце лета может быть следствием, если наличный курс оторвется от официального. А, возможно, до конца 2023 года НБУ придется пойти на ослабление национальной валюты из-за сокращения объемов и нарушения ритмичности поступлений в рамках финансовой помощи наших западных партнеров.

"Видимо, это наиболее опасный формат риска (Ред.- до конца 2023 года), потому что мы находимся в полной зависимости от внешней помощи", — сказал эксперт.

Так, по словам эксперта, НБУ может повысить официальный курс примерно до 40 гривен /доллар в конце 2023 года.

Издание напоминает, что после вторжения регулятор с целью стабилизации финансовой системы страны заморозил официальный курс доллара на уровне 29,25 гривны. Однако 21 июля 2022 года он был вынужден поднять его до 36,6 гривны в связи с тем, что рыночный курс к тому времени уже существенно превышал фиксированный.

Андрей Шевчишин уверен, что направление движения покажет наличный рынок.

"Рыночные ожидания связаны с возможными сдвигами в августе. Ожидается сохранение широкого спреда (разницы) между покупкой и продажей (в частности в банках). Есть ощущение, что мы можем упереться в курс 38 (гривен за доллар)" — добавляет специалист.

Если рыночный курс до конца года значительно оторвется от официального, НБУ, скорее всего, зафиксирует его на высшем уровне – условно, на этих 40 гривнах/доллар.

"Нацбанк, чтобы снизить давление и сбалансировать свою систему, будет вынужден повысить официальный курс. Идеальная ситуация для Нацбанка – отсутствие двух курсов. Наличный курс и курс межбанка должны быть близкими друг к другу, маржа (Ред. — маржа — это разница между покупательной и продажной ценой товара) должно быть не более 2%", — говорит эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе по курсу доллара в 2024 году.