Доллар в Украине растет: будет ли он дешеветь в течение августа

Национальный банк следит и контролирует ситуацию

Хотя по прогнозам экспертов в конце июля на валютном рынке царила преимущественно стабильность, однако с 31 июля по 6 августа курс доллара вырастет.

Как сообщает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко для ТСН, в течение последнего дня июля и начале августа доллар может вырасти более 38 гривен.

"Можно утверждать, что пик летнего удешевления доллара пройден, дешевле он уже не будет. Нацбанк за этим наблюдает, контролирует. Если курс значительно превысит 38 грн и будет расти дальше, тогда регулятор вмешается, начнет продавать больше валюты на межбанковском рынке, чтобы прекратить рост», – говорит аналитик.

Он опроверг прогноз о том, что НБУ в ближайшее время девальвирует гривну на 10% до 40 грн/доллар.

"Для этого, по их мнению, нет экономических оснований, в первую очередь учитывая заявления Нацбанка о его действиях по дальнейшему уменьшению инфляции. А удешевление гривны наоборот ускорит рост цен ", — добавляет Охрименко.

Курс доллара на 31 июля

По данным портала Минфин, в понедельник, 31 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,00 грн (покупка) и 37,80 (продажа). Наличный курс — 37,40 (покупка) и 37,60 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Курс доллара на 31 июля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе по курсу доллара в августе от Тараса Лесового.