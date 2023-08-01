Курс може вирости до 40: експерт назвав дати, коли долар дорожчатиме

В серпні валюта здорожчає, якщо готівковий курс відірветься від офіційного, а наприкінці 2023 — через зменшення обсягів та нестабільне надходження фінансової допомоги від США та Європи

З серпня на готівковому ринку починаються зміни, а саме підвищення долара. За прогнозами експертів, до кінця поточного року долар може сягнути 40 гривень.

Як повідомляє фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в коментарі для "Апостроф", підвищення долара у третьому місяці літа може бути наслідком, якщо готівковий курс відірветься від офіційного. А, ймовірно, до кінця 2023 року НБУ доведеться піти на ослаблення національної валюти через скорочення обсягів і порушення ритмічності надходжень у рамках фінансової допомоги наших західних партнерів.

"Мабуть, це найбільш небезпечний формат ризику (Ред.- до кінця 2023 року), тому що ми перебуваємо у повній залежності від зовнішньої допомоги", — сказав експерт.

Тож, за словами експерта, НБУ може підвищити офіційний курс приблизно до 40 гривень/долар наприкінці 2023 року.

Видання нагадує, що одразу після вторгнення регулятор із метою стабілізації фінансової системи країни заморозив офіційний курс долара на рівні 29,25 гривні. Однак 21 липня 2022 року він був змушений підняти його до 36,6 гривні у зв'язку з тим, що ринковий курс на той час вже суттєво перевищував фіксований.

Андрій Шевчишин впевнений, що напрямок руху покаже готівковий ринок.

"Ринкові очікування пов'язані з можливими зрушеннями в серпні. Очікується збереження широкого спреду між купівлею та продажем (зокрема у банках). Тож, є відчуття, що ми можемо впертись у курс 38 (гривень за долар)" — додає фахівець.

Якщо ринковий курс до кінця року значно відірветься від офіційного, НБУ швидше за все зафіксує його на вищому рівні – умовно, на цих 40 гривнях/долар.

"Нацбанк, щоб знизити тиск і збалансувати свою систему, буде змушений підвищити офіційний курс. Ідеальна ситуація для Нацбанку – відсутність двох курсів. Готівковий курс та курс міжбанку мають бути близькими один до одного, маржа (Ред. — маржа — це різниця між купівельною і продажною ціною товару) має бути не більше 2%", — каже експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз щодо курсу долара у 2024 році.