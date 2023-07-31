Долар в Україні зростає: чи буде він дешевшати протягом серпня

Національний банк слідкує і контролює ситуацію

Хоча за прогнозами експертів на кінці липня на валютному ринку панувала переважно стабільність, однак з 31 липня по 6 серпня курс долара зросте.

Як повідомляє президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко для ТСН, протягом останнього дня липня та на початку серпня долар може зросте більш як 38 гривень.

"Можна стверджувати, що пік літнього здешевлення долара пройдено, дешевшим він уже не буде. Нацбанк за цим спостерігає, контролює. Якщо курс значно перевищить 38 грн і зростатиме далі, тоді регулятор втрутиться, почне продавати більше валюти на міжбанківському ринку, аби припинити зростання", – каже аналітик.

Він спростував прогноз про те, що НБУ найближчим часом девальвує гривню на 10%, до 40 грн/долар.

"Для цього, на їхню думку, нема економічних підстав, у першу чергу враховуючи заяви Нацбанку про його дії щодо подальшого зменшення інфляції. А здешевлення гривні навпаки прискорить ріст цін", — додає Охріменко.

Курс долара на 31 липня в Україні

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 31 липня, середній курс долара в українських банках становить 37,00 грн (купівля) та 37,80 (продаж). Готівковий курс — 37,40 (купівля) та 37,60 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Курс долара на 31 липня в Україні

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз щодо курсу долара у серпні від Тараса Лєсового.