Курс доллара мог вырасти, но есть нюанс: банкир объяснил, что будет с американской валютой на следующей неделе

Один фактор заставил НБУ изменить свои планы на валютном рынке

Даже несмотря на российские обстрелы украинских портов и чинимые страной-террористом преграды экспорту нашего зерна, курс доллара на следующей неделе вряд ли станет выше коридора в 37–37,5 грн, как мог бы.

По словам начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, после снижения НБУ учетной ставки на 3% – (с 25 до 22%), можно было ожидать либерализации валютного рынка и изменения курса доллара, но этого не случилось.

Причина тому – мертвое "зерновое соглашение" и акты терроризма страны-агрессора, направленные на разрушение портовой инфраструктуры.

"Напомню, что с 1 июля 2022 по 30 июня 2023 Украина экспортировала почти 49 млн т зерновых и другой продукции растениеводства, а прибыль составила более 20 млрд долларов. Такой объем полученной прибыли являлся весомым источником пополнения международных резервов Украины", – подчеркнул в комментарии "Телеграфу" Тарас Лесовой.

Из-за неопределенности по дальнейшим объемам экспорта и его возможным маршрутам особое значение в удержании курса будет иметь позиция НБУ, которая, по мнению эксперта, будет более жесткой, чем могла быть.

"Иными словами, анонсированные шаги по либерализации валютного рынка, а именно возвращение к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют, могут быть несколько отсрочены", – отметил эксперт.

Впрочем, никуда не исчезнут факторы, способствующие стабильности гривны: транши западных союзников, развитие украинской экономики и успешные действия ВСУ.

В итоге, как считает Тарас Лесовой, курсовой диапазон составит 37-37,5 грн/долл. и 40,7-42 грн/евро, а текущие колебания не превысят 0,1-0,3 грн. Также без существенных изменений будет спред: разница между курсом покупки и продажи не превысит 0,25 грн.

А тем временем обменные пункты в конце недели традиционно повышают курсы продажи валюты.