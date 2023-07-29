Что будет с курсом гривны в Украине до конца года? Эксперт озвучил прогноз

Курс валют в Украине останется стабильным при одном условии

В Украине курс валют до конца текущего года может колебаться, но незначительно. Стабильность гривны будет зависеть от политики Нацбанка Украины.

Своим прогнозом курса валют до конца 2023 года поделился экономист Андрей Новак, передает УНН. Он напомнил, что несмотря на войну и сложности в экономике, НБУ практически год удерживает курс гривны приблизительно на одном уровне.

И даже в прошлом году, когда ВВП Украины уменьшился на треть, курс гривны не пошатнулся и остался стабильным. Экономист отметил, что на сегодняшний день НБУ и правительство разумно расходуют финансовую помощь от партнеров, которая поступает по двум направлениям: покрытие дефицита бюджета и пополнение золотовалютных резервов НБУ.

"Именно благодаря этой внешней помощи у нас сейчас рекордные за все годы независимости золотовалютные резервы НБУ, которые достигают почти 40 миллиардов долларов, такой суммы в резерве Украины никогда не было", — отметил Андрей Новак.

Исходя из этого, у НБУ на сегодняшний день есть все возможности для поддержки и обеспечения стабильного курса гривны. Потому что девальвация, то есть снижение курса национальной валюты по отношению к твёрдым валютам, станет началом цепной реакции. Если упадет гривна, то повысится инфляция, подорожают товары и услуги внутри страны.

Политика НБУ сейчас направлена на то, чтобы удержать гривну в стабильном положении. При условии, что политика не изменится, существенных изменений курса не предвидится как до конца лета, так и до конца 2023 года. Могут наблюдаться незначительные колебания на валютном рынке, но существенно они на курс не повлияют, подытожил эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что произойдет с курсом валют в 2024 году, если Нацбанк "отпустит" гривну. В Украине готовятся отменить фиксированный курса доллара и перейти к плавающему в начале следующего года.