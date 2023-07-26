Курсовой штиль: когда в Украине ожидается стабильность доллара

Эксперт сделал прогноз по курсу доллара на конец июля

Колебания на валютном рынке до конца июля маловероятны, потому что, по прогнозам экспертов, причин, способных каким-то образом "двигать" курс доллара в Украине, сейчас нет.

Как сообщает начальник департамента казначейства Глобус банка Тарас Лесовой для OBOZREVATEL, стоимость американской валюты будет находиться в пределах 36,7-37,3 грн/доллар.

По словам банкира, сейчас в Украине сформировалась достаточно положительная экономическая конъюнктура, позволяющая говорить о дальнейшей стабильности на валютном рынке. Да, НБУ взял четкий курс на постепенную либерализацию валютного рынка – в частности, там намерены вернуться к плавающему курсу.

Кроме того, накоплены рекордные международные "запасы" и анонсировано снижение учетной ставки НБУ как минимум на 1-2% (с 25% до 24-23%), а к концу года учетная ставка может снизиться до 20%.

"Итак, в конце июля "курсовой штиль" никого не удивит. Пределы допустимых курсовых колебаний останутся постоянными — 36,7-37,3 грн/доллар. В то же время текущие изменения курса будут в пределах 0,1-0,3 грн", — объясняет Лесовой.

Курс доллара в Украине на 26 июля

По данным портала "Минфин", в среду, 26 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,80 грн (покупка) и 37,40 (продажа). Наличный курс — 37,32 (покупка) и 37,44 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что НБУ может пересмотреть официальный курс доллара.