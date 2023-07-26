Курсовий штиль: коли в Україні очікується стабільність долару

Експерт зробив прогноз щодо курсу долара на кінець липня

Коливання на валютному ринку до кінця липня малоймовірні, бо, за прогнозами експертів, причин, здатних якимось чином "хитнути" курс долара в Україні, нині нема.

Як повідомляє начальник департаменту казначейства Глобус банку Тарас Лєсовий для "OBOZREVATEL", вартість американської валюти перебуватиме в межах 36,7-37,3 грн/долар.

За словами банкіра, зараз в Україні сформувалась досить позитивна економічна кон'юнктура, яка дає підстави говорити про подальшу стабільність на валютному ринку. Так, НБУ взяв чіткий курс на поступову лібералізацію валютного ринку – зокрема, там мають намір повернутися до плаваючого курсу.

Окрім того, накопичено рекордні міжнародні "запаси" та анонсовано зниження облікової ставки НБУ щонайменше на 1-2% (із 25% до 24-23%), а до кінця року облікова ставка може знизитись до 20%.

"Тож наприкінці липня "курсовий штиль" нікого не здивує. Межі допустимих курсових коливань залишаться постійними – 36,7-37,3 грн/долар. Водночас поточні зміни курсу будуть у межах 0,1-0,3 грн", – пояснює Лєсовий.

Курс долара в Україні на 26 липня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 26 липня, середній курс долара в українських банках становить 36,80 грн (купівля) та 37,40 (продаж). Готівковий курс — 37,32 (купівля) та 37,44 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що НБУ може переглянути офіційний курс долара.