Долар може подорожчати: прогноз експерта щодо курсу найближчими днями

Аналітик зробив прогноз, яким буде курс долара протягом 25-30 липня

Експерти зазначають, що на готівковому ринку панує стабільність, однак є вагомі чинники, які можуть змінити курс долара.

Як повідомляє керівник аналітичного відділу Міжнародної академії біржової торгівлі Андрій Шевчишин для "ТСН", на курс на цьому тижні може вплинути зниження Нацбанком облікової ставки, тобто відсотків річних, під які НБУ позичає гривню комерційним банкам.

Він нагадує, що зараз облікова ставка дорівнює 25%, а вона може зменшитись, за прогнозами, на 3-5%

"Безпосередньо це не впливає на курс готівкової гривні, та очікування зниження може викликати на тижні помітні коливання курсу, адже чим нижча облікова ставка, тим дешевша гривня і, відповідно, дорожчий долар", – додає експерт.

Курс долара в Україні на 25 липня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 25 липня, середній курс долара в українських банках становить 36,75 грн (купівля) та 37,34 (продаж). Готівковий курс — 37,20 (купівля) та 37,30 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Курс долара в Україні на 25 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що НБУ може переглянути офіційний курс долара.