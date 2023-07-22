Що буде з курсом валют в Україні до середини тижня: експерт зробив прогноз

На міжбанку поточна ціна валюти збережеться у звичних межах

В Україні курс долара до 26 липня коливатиметься від 36,50 за покупку до 37,55 гривень за продаж у більшості банків. Щодо євро, то його курс буде в межах 40,55–42,10 гривень.

Своїм прогнозом курсу валют на кілька днів поділився аналітик Олексій Козирєв. В обмінниках курс валют відрізнятиметься.

Так, купити в долар в обмінниках можна буде за такою самою ціною, як і в банках — 36,50 гривень, а продати трохи дешевше — по 37,40 гривень. Євро ж в обмінниках коштуватиме від 40,50 гривень за купівлю та 42,00 гривень за продаж.

На міжбанку, за словами фінансового аналітика, курс безготівкових валют збережеться у колишньому діапазоні: 36,56–36,93 гривень за долар та 40,44–41,92 гривні за євро.

Станом на 22 липня курс долара у банках стабільно становить 36,7 гривень за купівлю та 37,3 гривень за продаж. Євро ж у покупці впав на 10 копійок до 40,9 гривень, а у продажу навпаки подорожчав на 5 копійок до 41,7 гривень. Готівковий курс трохи відрізняється від банківського: 37,15-37,20 гривень за долар та 41,38-41,55 гривень за євро.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яким буде курс валют в Україні у другому півріччі 2023 року. Експерти зазначають, що гривня зміцнюватиметься.