"Нові межі допустимих коливань": чого чекати від курсу долара наступного тижня

Банкір зробив прогноз щодо курсу долара на 17-23 липня

Ситуація на валютному ринку Україні в середині липня навряд чи здивує кардинальними змінами. Вартість валюти продовжує наближатися до офіційної.

Такий прогноз наступного тижня, 17-23 липня, зробив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лісовий, пише 24 канал.

За його словами, курс долара залежатиме від економічних причин. Нацбанк України оголосив стратегію до поступової лібералізації валютного ринку, який не буде прив’язаний до часових рамок.

"Принаймні регулятор вже позначив шлях до повернення до інфляційного таргетування з гнучким обмінним курсом. Звичайно, для реалізації цієї стратегії принциповим елементом стане тривала стійкість курсу", — сказав експерт.

Протягом наступного тижня зміни курсу валют є малоймовірними. У цей період, швидше за все, продовжуватиметься тренд на наближення готівкового курсу до офіційного. На думку Тараса Лісового, очікується зближення міжкурсової різниці до 0,5 – 1,5%.

"Готівковий курс долара та євро будуть у нових межах допустимих коливань – 36,7 – 37,7 гривні за долар та 40 – 41 гривень за євро. Крім того, різниця між купівлею та продажем (спред) збережеться на рівні 0,15 – 0,25 гривні, а поточні курсові коливання знизяться до 0,1 – 0,3 гривні", — зазначив банкір.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 16 липня, середній курс долара в українських банках становить 36,75 грн (купівля) та 37,35 (продаж). Готівковий курс — 37,10 (купівля) та 37,20 (продаж). Водночас, офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що буде з курсом долара в Україні у серпні.