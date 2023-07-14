У НБУ є плани: чи буде стабільним курс долара на наступному тижні

Експерт запевняє, що курс долара не принесе українцям різких "гойдалок", але коливання ймовірні

На цьому тижні ситуація на валютному ринку є стабільною, і, згідно із прогнозами фінансових експертів, такою і лишиться на наступному.

Як повідомляє начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий в коментарі "УНІАН", готівковий курс перебуватиме в нових умовних межах — 36,7-37,7 грн/дол. та 40-41 грн/євро.

Спеціаліст пояснює, що різниця між курсом покупки і продажу збережеться в діапазоні 0,15-0,25 грн, а поточні (щоденні) коливання будуть в рамках 0,1-0,3 грн. Тож спред між офіційним та готівковим курсами буде коливатися в межах від 0,5% до 1%.

"Найкращим свідченням подальшої стабільності на валютному ринку є плани НБУ зі зниження облікової ставки з 25% до 24-23%, а також стратегія до поступової лібералізації валютного ринку (повернення до інфляційного таргетування, повернення до плаваючого курсу тощо). На наш погляд, у перспективі найближчих 1,5-2 місяців варто очікувати подальші кроки на зближення готівкового курсу з офіційним", — сказав Лєсовий.

Він виділяє найголовніші фактори, які впливатимуть на курс валют на наступному тижні. Серед них:

величезні обсяги макрофінансової допомоги з боку ЄС, США, низки інших країн та МВФ;

розвиток економіки України (зокрема розвиток малого та середнього бізнесу завдяки пільговому кредитуванню "5-7-9");

надходження валюти за експорт;

ефективні дії ЗСУ зі звільнення українських територій (цей фактор не є головним для валютного ринку, але він неабияк впливає на настрої громадян).

Курс долара в Україні на 14 липня

За даними Мінфін, у п'ятницю, 14 липня, середній курс долара в українських банках становить 36,75 грн (купівля) та 37,35 (продаж). Готівковий курс — 37,09 (купівля) та 37,19 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56 грн.

Курс валют в Україні 14.07.2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що курс долара в обмінниках може зрівнятись з офіційним у середині літа або на початку осені. Зміни на готівковому ринку можуть відбутись через рішення НБУ щодо рівня облікової ставки.