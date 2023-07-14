У НБУ есть планы: будет ли стабильным курс доллара на следующей неделе

Эксперт уверяет, что курс доллара не принесет украинцам резких "качелей", но колебания вероятны

На этой неделе ситуация на валютном рынке стабильна, и, согласно прогнозам финансовых экспертов, такой и останется на следующей.

Как сообщает начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии "УНИАН", наличный курс будет находиться в новых условных пределах — 36,7-37,7 грн/долл. и 40-41 грн/евро.

Специалист объясняет, что разница между курсом покупки и продаж сохранится в диапазоне 0,15-0,25 грн, а текущие (ежедневные) колебания будут в рамках 0,1-0,3 грн. Так что спрэд между официальным и наличным курсами будет колебаться в пределах от 0,5% до 1%.

"Лучшим свидетельством дальнейшей стабильности на валютном рынке являются планы НБУ по снижению учетной ставки с 25% до 24-23%, а также стратегия к постепенной либерализации валютного рынка (возврат к инфляционному таргетированию, возвращение к плавающему курсу и т.п.). перспективе ближайших 1,5-2 месяцев следует ожидать дальнейшие шаги на сближение наличного курса с официальным ", — сказал Лесовой.

Он выделяет главные факторы, которые будут влиять на курс валют на следующей неделе. Среди них:

огромные объемы макрофинансовой помощи со стороны ЕС, США, ряда других стран и МВФ;

развитие экономики Украины (в частности, развитие малого и среднего бизнеса благодаря льготному кредитованию "5-7-9");

поступление валюты за экспорт;

эффективные действия ВСУ по освобождению украинских территорий (этот фактор не является главным для валютного рынка, но он оказывает большое влияние на настроения граждан).

Курс доллара в Украине на 14 июля

По данным Минфина, в пятницу, 14 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,75 грн (покупка) и 37,35 (продажа). Наличный курс — 37,09 (покупка) и 37,19 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56 грн.

Курс валют в Украине 14.07.2023

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что курс доллара в обменниках может сравниться с официальным в середине лета или в начале осени. Изменения на наличном рынке могут произойти из-за решения НБУ по уровню учетной ставки.