Курс долара може зрости: експерт назвав головну причину

Чинники ризику подорожчання іноземної валюти дещо збільшилися

Курс долара в першій половині липня залишався стабільним, але є фактори, які можуть зрушити його з "мертвої точки" наступного тижня.

Прогноз щодо ситуації на валютному ринку на тиждень 17-23 липня дав доктор економічних наук, професор та заслужений економіст України Олексій Плотніков.

Він зазначив, що наступного тижня долар може і не продемонструвати відчутних коливань, але фактори ризику подорожчання іноземної валюти дещо збільшились. Йдеться про зростання цін на паливо, підвищення тарифів тощо.

"Але впевнено сказати, що саме наступного тижня він почне рухатися, я не можу, тому що минулий тиждень показав, що особливих змін там не було", — прогнозує Плотніков.

За словами економіста, ціни на пальне ще не вплинули на курс долара, але це обов’язково відбудеться. Однак коли саме, поки що неясно.

Ймовірно, пальне зросте в ціні ще більше, оскільки очікується закупівля за тарифами з новим акцизом і це може вплинути на валютний ринок.

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"Поки що я можу сказати, що фактори, що зумовлюють подорожчання долара, більші, ніж були навіть у перший тиждень липня", – резюмував Плотніков.

За даними порталу "Мінфін", у суботу, 15 липня, середній курс долара в українських банках становить 36,75 грн (купівля) та 37,32 (продаж). Готівковий курс — 37,10 (купівля) та 37,20 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

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